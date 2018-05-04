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Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок под Ростовом

Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок под Ростовом
Под Ростовом в аварии с участием «Мерседеса» и «Шкоды» пострадали четыре человека. ДТП случилось 5 мая на втором километре Северного объезда города примерно в 20.30.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и врезался в легковушку «Шкода Рапид».

-При ДТП травмы получили четыре человека: оба водителя и пассажиры автомобилей, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону. - Пострадавших госпитализировали.

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