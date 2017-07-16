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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Таганроге

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Таганроге
Четыре человека пострадали в массовом происшествии в Таганроге. ДТП случилось вечером 17 июля на Мариупольском шоссе, в районе дома № 53.

По предварительным данным, 31-летняя автоледи на «Фольксвагене» не уступила дорогу 35-летнему водителю «Шевроле Авео» и допустила с ним столкновение. От удара иномарки «вылетели» на встречную полосу движения, где в них врезался мужчина, управлявший ВАЗ-21100. Удар был такой силы, что машины смяло словно консервные банки.

-В результате аварии пострадали все водители – участники происшествия, а также пассажирка, находившаяся в салоне «Фольксвагена». – отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.

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