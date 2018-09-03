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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Ростовской области

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Ростовской области
На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась около 10 часов утра 5 сентября на трассе Ростов - Таганрог.

В районе 44-го километра автодороги на «встречку» вылетел 22-летний парень на автомобиле марки «ВАЗ-2110». Не справившись с управлением, он врезался в «Хонду Цивик» под управлением 28-летнего мужчины.

- В результате травмы получили водитель и пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Также пострадали две женщины из иномарки.

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