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Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова

Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова
В центре донской столицы случилось ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла вечером 25 августа на улице Большая Садовая.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Додж» врезался в машину марки «Шевроле круз» , под управлением 35-летнего шофера.

- В результате травмы получили водитель и трое пассажиров машины «Шевроле круз», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

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