Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова
В центре донской столицы случилось ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла вечером 25 августа на улице Большая Садовая.
По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Додж» врезался в машину марки «Шевроле круз» , под управлением 35-летнего шофера.
- В результате травмы получили водитель и трое пассажиров машины «Шевроле круз», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.