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Четверо парней избили 15-летнюю девочку в Красном Сулине

Четверо парней избили 15-летнюю девочку в Красном Сулине
Четверо парней избили 15-летнюю девочку в Красном Сулине. Происшествие случилось поздним вечером 1 августа. Об этом сообщает издание DonDay.ru.

По словам девочки, она возвращалась вечером домой от подруги. К ней начали приставать парни, которые стояли в тени домов. Они оскорбляли школьницу, а потом и вовсе подошли к ней. Один из обидчиков ударил девочку по лицу, она упала, и остальные парни стали пинать ее.

Когда хулиганы разошлись, пострадавшая собрала вещи и отправилась домой где ее встретили родители.

-Мы обратились в полицию, но заявление написать не удалось, - вспоминает пострадавшая. – Лиц нападавших я не помню, а травмы не такие серьезные: разбит нос и повреждено ребро.

Сейчас Влада находится дома. Ее состояние уже нормализовалось.

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