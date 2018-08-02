Четверо парней избили 15-летнюю девочку в Красном Сулине



Четверо парней избили 15-летнюю девочку в Красном Сулине. Происшествие случилось поздним вечером 1 августа. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



По словам девочки, она возвращалась вечером домой от подруги. К ней начали приставать парни, которые стояли в тени домов. Они оскорбляли школьницу, а потом и вовсе подошли к ней. Один из обидчиков ударил девочку по лицу, она упала, и остальные парни стали пинать ее.



Когда хулиганы разошлись, пострадавшая собрала вещи и отправилась домой где ее встретили родители.



-Мы обратились в полицию, но заявление написать не удалось, - вспоминает пострадавшая. – Лиц нападавших я не помню, а травмы не такие серьезные: разбит нос и повреждено ребро.



Сейчас Влада находится дома. Ее состояние уже нормализовалось.