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Человек пострадал при столкновении «Хендай» и машины ЧОПа

Человек пострадал при столкновении «Хендай» и машины ЧОПа
Вечером 7 апреля сотрудник ЧОПа пострадал, столкнувшись с иномаркой в Ростове. Происшествие случилось на пересечении улицы Суворова и проспекта Соколова.

По словам очевидца происшествия, служебная машина ехала по улице Суворова, другая легковушка поворачивала в сторону Пушкинской. В результате произошло столкновение. От удара машина ЧОПа налетела на дерево.

Пострадал сотрудник ЧОПа. С травмой головы его увезли на скорой помощи.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что заявка по этому вызову не поступала.

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