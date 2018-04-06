Человек пострадал при столкновении «Хендай» и машины ЧОПа



Вечером 7 апреля сотрудник ЧОПа пострадал, столкнувшись с иномаркой в Ростове. Происшествие случилось на пересечении улицы Суворова и проспекта Соколова.



По словам очевидца происшествия, служебная машина ехала по улице Суворова, другая легковушка поворачивала в сторону Пушкинской. В результате произошло столкновение. От удара машина ЧОПа налетела на дерево.



Пострадал сотрудник ЧОПа. С травмой головы его увезли на скорой помощи.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что заявка по этому вызову не поступала.