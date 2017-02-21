Часть улицы Вавилова оцепили в Ростове из-за подозрительного предмета





В Октябрьском районе Ростова оцепили часть улицы Вавилова из-за подозрительного предмета. Полицейские проверяли территорию и обнаружили бесхозный пакет утром 21 февраля. Заподозрив, что в пакете может находиться бомба, сотрудники правоохранительных органов вызвали подкрепление, а также скорую помощь, ОМОН, МЧС и взрывотехников. Фотографии с места происшествия в редакцию Rostov.ru прислал очевидец Михаил Черников.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, бесхозный пакет уже проверили и никакой бомбы там не оказалось. Однако из-за происшествия в районе оцепления образовалась пробка.



