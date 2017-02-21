Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 61.70
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Часть улицы Вавилова оцепили в Ростове из-за подозрительного предмета

Часть улицы Вавилова оцепили в Ростове из-за подозрительного предмета

В Октябрьском районе Ростова оцепили часть улицы Вавилова из-за подозрительного предмета. Полицейские проверяли территорию и обнаружили бесхозный пакет утром 21 февраля. Заподозрив, что в пакете может находиться бомба, сотрудники правоохранительных органов вызвали подкрепление, а также скорую помощь, ОМОН, МЧС и взрывотехников. Фотографии с места происшествия в редакцию Rostov.ru прислал очевидец Михаил Черников.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, бесхозный пакет уже проверили и никакой бомбы там не оказалось. Однако из-за происшествия в районе оцепления образовалась пробка.

Часть улицы Вавилова оцепили в Ростове из-за подозрительного предмета

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!