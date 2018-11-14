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Центр Ростова оцепили из-за двух бесхозных предметов

Центр Ростова оцепили из-за двух бесхозных предметов
В Ростове на пересечении Ворошиловского и Пушкинской обнаружили две бесхозные сумки.

- Прибыв на место, правоохранители сразу оцепили периметр, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе проверки ничего опасного обнаружено не было. Оцепление уже снято.

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