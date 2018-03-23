Бывший заключенный в форме спецназовца «штрафовал» прохожих в центре Ростова



24-летний ростовчанин облачился в форму спецназовца и вышел на улицу вымогать деньги у прохожих. Злоумышленника задержали 28 марта в центре Ростова.



По рассказам потерпевших, мужчина в форме подходил к ростовчанам, говорил о нарушении ими закона и предлагал договориться на месте. За распитие спиртных напитков и курение в общественных местах он брал по полторы тысячи рублей.



Как сообщают в Главном управлении МВД России по Ростовской области, мужчина недавно освободился из новочеркасской исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу. Он устроился на стройку разнорабочим. На заработанные деньги купил форму и амуницию и решил сменить вид заработка.



Полицейские призывают всех, кто стал жертвой подозреваемого, обратиться в дежурную часть по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.