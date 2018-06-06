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Бывший начальник донского ГУФСИН скончался в больнице после попытки покончить с собой

Бывший начальник донского ГУФСИН скончался в больнице после попытки покончить с собой
Бывший начальник донского ГУФСИН скончался в больнице после попытки покончить с собой. О смерти Сергея Смирнова в 20-й больнице стало известно 8 июня.

Накануне смерти экс-начальника ГУФСИН нашли в камере СИЗО № 4 в луже крови. Сотрудники режимного учреждения вызвали скорую помощь. Сергея Смирнова доставили в 20-ю горбольницу, где ему провели операцию по пластике сосудистого русла.

Спустя почти сутки после проведения сложной операции стало известно, что бывший начальник службы исполнения наказаний скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Стоит отметить, что родственники Сергея Смирнова обнародовали его диагноз. Оказалось, что он был неизлечимо болен онкологическим заболеванием и его мучили дикие боли. Возможно, именно это и стало причиной кончины генерал-лейтенанта. Организм просто не смог оправиться после операции.

Сергей Смирнов родился в городе Кинешма Ивановской области. Службу в правоохранительных органах начал в 1983 году. Работал опером уголовного розыска, начальником отряда колонии, замначальника по воспитательной работе. С 2013 года возглавлял главное управление ФСИН по Ростовской области. В 2017 году генерал-лейтенант был задержан в Ростовском аэропорту по подозрению в получении взятки в крупном размере.

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