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Бывший глава антикоррупционного отдела донской прокуратуры задержан за получение взятки

Бывший глава антикоррупционного отдела донской прокуратуры задержан за получение взятки
Андрей Прокуратов, ранее возглавлявший отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области, задержан в донской столице за взятку. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Прокуратов получил через посредника три с половиной миллиона рублей за способствование в прекращении расследования в деле о коррупции, находящемся в производстве у региональных следователей.

В настоящее время Прокуратов задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Прокуратов был назначен на пост начальника в 2013 году. 38-летний задержанный начал работу в органах прокуратуры в феврале 2004 года. Был неоднократно поощрен генеральным прокурором Российской Федерации за добросовестное исполнение обязанностей.

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