Бывший глава антикоррупционного отдела донской прокуратуры задержан за получение взятки



Андрей Прокуратов, ранее возглавлявший отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области, задержан в донской столице за взятку. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.



По версии следствия, Прокуратов получил через посредника три с половиной миллиона рублей за способствование в прекращении расследования в деле о коррупции, находящемся в производстве у региональных следователей.



В настоящее время Прокуратов задержан. Расследование уголовного дела продолжается.



Андрей Прокуратов был назначен на пост начальника в 2013 году. 38-летний задержанный начал работу в органах прокуратуры в феврале 2004 года. Был неоднократно поощрен генеральным прокурором Российской Федерации за добросовестное исполнение обязанностей.