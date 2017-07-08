Бывшего начальника УГИБДД Новочеркасска осудили на два года за смертельное ДТП



Бывшего начальника УГИБДД Новочеркасска осудили на два года за смертельное ДТП. Вячеслав Миронов обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть человека». Суд Первомайского района Ростова-на-Дону приговорил экс-правоохранителя к двум годам колонии-поселении. Об этом сообщает DonDay.ru



По информации издания, ДТП произошло в ночь с 11 на 12 июля 2016 года на проспекте Шолохова. Бывший начальник ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Вячеслав Миронов двигался на «Ауди Q7» по дороге. Водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в опору ЛЭП. От удара автомобиль сильно повредился. В результате ДТП 41-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении, погибла на месте аварии.



За совершенно преступление Вячеслав Миронов приговорен к лишению свободы на два года в колонии-поселения с дополнительным наказанием в виде лишения водительских права на три года.