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Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области арестовали за взятки в Москве

Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области арестовали за взятки в Москве
Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области Владимира Шелепова арестовали за взятки в Москве. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Нижегородской области Владимира Шелепова. Его обвиняют по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

В социальной сети также появилась информация о том, что за несколько дней до ареста Шелепов подал в отставку. Кроме того, 16 марта в его квартире и в служебном кабинете был проведен обыск.

В ходе проверки в доме главного инспектора в тайниках были найдены пачки купюр разных валют.

Напомним, Владимир Шелепов ушел с поста начальника налоговой службы Ростовской области в 2015 году. Его сменил Дмитрий Фотинов, ранее занимавший аналогичную должность в Нижнем Новгороде. В свою очередь Шелепов был назначен руководителем Управления ФНС по Нижегородской области.

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