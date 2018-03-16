Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области арестовали за взятки в Москве



Бывшего начальника налоговой службы Ростовской области Владимира Шелепова арестовали за взятки в Москве. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».



Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Нижегородской области Владимира Шелепова. Его обвиняют по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».



В социальной сети также появилась информация о том, что за несколько дней до ареста Шелепов подал в отставку. Кроме того, 16 марта в его квартире и в служебном кабинете был проведен обыск.



В ходе проверки в доме главного инспектора в тайниках были найдены пачки купюр разных валют.



Напомним, Владимир Шелепов ушел с поста начальника налоговой службы Ростовской области в 2015 году. Его сменил Дмитрий Фотинов, ранее занимавший аналогичную должность в Нижнем Новгороде. В свою очередь Шелепов был назначен руководителем Управления ФНС по Нижегородской области.