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Брата и сестру - наркодилеров - будут судить в Ростове

Брата и сестру - наркодилеров - будут судить в Ростове
Брата и сестру - наркодилеров - будут судить в Ростове. Их обвиняют по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств…» и «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления…».

По версии следствия, жительница Ростова создала в июне 2016 года преступную группировку, распространяющую наркотики. В свою банду она привлекла несколько неизвестных лиц и родного брата. Члены банды продавали героин на территории города с помощью Интернета, делая «закладки».

Схема их работы выглядела следующим образом: неустановленный наркоторговец закупал в Республике Таджикистан наркотики и передавал их через курьеров в Россию. В Московской области брат обвиняемой принимал товар и перевозил его в Ростов, где затем распространял с помощью тайников.

За время существования группировка заработала более 11 миллионов рублей. Ростовчанка, чтобы придать своим доходам легальный вид, совершила несколько финансовых операций.

Наркоторговцев задержали 3 ноября 2016 года. Во время обыска в их доме нашли более килограмма наркотиков.

- Уголовные дела направлены в Советский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Обвиняемая заключила со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.

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