Брата и сестру - наркодилеров - будут судить в Ростове



Брата и сестру - наркодилеров - будут судить в Ростове. Их обвиняют по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств…» и «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления…».



По версии следствия, жительница Ростова создала в июне 2016 года преступную группировку, распространяющую наркотики. В свою банду она привлекла несколько неизвестных лиц и родного брата. Члены банды продавали героин на территории города с помощью Интернета, делая «закладки».



Схема их работы выглядела следующим образом: неустановленный наркоторговец закупал в Республике Таджикистан наркотики и передавал их через курьеров в Россию. В Московской области брат обвиняемой принимал товар и перевозил его в Ростов, где затем распространял с помощью тайников.



За время существования группировка заработала более 11 миллионов рублей. Ростовчанка, чтобы придать своим доходам легальный вид, совершила несколько финансовых операций.



Наркоторговцев задержали 3 ноября 2016 года. Во время обыска в их доме нашли более килограмма наркотиков.



- Уголовные дела направлены в Советский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Обвиняемая заключила со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.