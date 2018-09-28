Больше недели родные ищут 30-летнего ростовчанина



В Ростове-на-Дону разыскивается 30-летний мужчина. Александр Цупило ушел из дома 22 сентября.



На вид ему 30-32 лет, плотного телосложения, волосы русые, зеленые глаза. В день исчезновения на нем была белая рубашка и джинсы.



Знакомые Александра отмечают, что он мог пропасть на несколько дней, уехав по своим делам. Тем не менее, родные обеспокоены отсутствием вестей от мужчины и просят оказать содействие в помощи.



Если вам знакомо это лицо или вы знаете где, Александр может находиться, просьба обращаться по номеру: 89996901056.