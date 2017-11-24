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Больше месяца в Ростовской области разыскивают 52-летнего мужчину

Больше месяца в Ростовской области разыскивают 52-летнего мужчину
Больше месяца в Ростовской области разыскивают 52-летнего мужчину. Олег Казьмин пропал в станице Казанской 20 октября.

Рост мужчины - 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темные, усы с проседью.

В день исчезновения мужчина был одет в черные спортивные брюки, черный свитер с белыми вставками и темно-зеленую куртку, на ногах - зеленые резиновые галоши, а на голове - черная вязаная шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Казьмина, просят сообщить по телефонам: 8 (86364) 31-3-02, 8-960-463-66-65 или 02.

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