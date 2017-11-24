Больше месяца в Ростовской области разыскивают 52-летнего мужчину



Больше месяца в Ростовской области разыскивают 52-летнего мужчину. Олег Казьмин пропал в станице Казанской 20 октября.



Рост мужчины - 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темные, усы с проседью.



В день исчезновения мужчина был одет в черные спортивные брюки, черный свитер с белыми вставками и темно-зеленую куртку, на ногах - зеленые резиновые галоши, а на голове - черная вязаная шапка.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Олега Казьмина, просят сообщить по телефонам: 8 (86364) 31-3-02, 8-960-463-66-65 или 02.