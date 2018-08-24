Более суток полыхал ландшафтный пожар в Ростовской области
В Ростовской области более суток полыхал ландшафтный пожар. Под Азовом поздним вечером 24 августа загорелся камыш.
К полуночи пламя разбушевалось до такой степени, что его невооруженным глазом могли видеть азовчане из разных концов города. Страшными кадрами разразившейся стихии жители делились в социальных сетях. Растительность горела более суток.
- Пожар потушили около девяти часов утра 26 августа, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила примерно 15 гектаров.