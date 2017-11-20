Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают 76-летнего пенсионера



Более двух месяцев в Ростовской области разыскивают 76-летнего пенсионера. Анатолий Моисеев проживает в Красносулинском районе. 17 сентября он ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



- Рост мужчины - 168-170 сантиметров. У него плотное телосложение, седые короткие волосы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Из особых примет: он шепелявит, картавит, также у пенсионера плохое зрение, страдает сахарным диабетом.



Ко всем, кто видел Анатолия Моисеева или знает что-то о его судьбе, просьба позвонить по номерам: 8 (86367) 5-28-02 или 02.