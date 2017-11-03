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«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове

«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове

В Ростове «БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер». ДТП произошло на проспекте Шолохова около 20 часов 5 ноября.

Китайский внедорожник выехал со стороны аэропорта и повернул на проспект Шолохова. В этот момент сзади в него на огромной скорости врезался «БМВ». Удар был такой силы, что «Ховер» откинуло на расстояние порядка 50 метров. А «БМВ» остановился только у заправки, врезавшись во флагштоки, сообщает DonDay.ru.

В «БМВ X6» находились женщина и мужчина, который был сильно пьян. По словам женщины, именно она управляла немецким внедорожником в момент аварии.

По словам очевидцев происшествия, на место приезжала «скорая», но от госпитализации все участники ДТП отказались.

Обе иномарки получили серьезные механические повреждения и, скорее всего, не подлежат восстановлению.

«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове

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