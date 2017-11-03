«БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер» на проспекте Шолохова в Ростове





В Ростове «БМВ X6» на огромной скорости протаранил «Ховер». ДТП произошло на проспекте Шолохова около 20 часов 5 ноября.



Китайский внедорожник выехал со стороны аэропорта и повернул на проспект Шолохова. В этот момент сзади в него на огромной скорости врезался «БМВ». Удар был такой силы, что «Ховер» откинуло на расстояние порядка 50 метров. А «БМВ» остановился только у заправки, врезавшись во флагштоки, сообщает DonDay.ru.



В «БМВ X6» находились женщина и мужчина, который был сильно пьян. По словам женщины, именно она управляла немецким внедорожником в момент аварии.



По словам очевидцев происшествия, на место приезжала «скорая», но от госпитализации все участники ДТП отказались.



Обе иномарки получили серьезные механические повреждения и, скорее всего, не подлежат восстановлению.



