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«БМВ» протаранил автобус с пассажирами в Ростове

«БМВ» протаранил автобус с пассажирами в Ростове

«БМВ» протаранил автобус №26 с пассажирами в Ростове. Авария произошла 9 марта около двух часов дня в районе переходного моста на проспекте Стачки. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Фотографии с места происшествия прислал свидетель случившегося.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. При этом ремонт «БМВ» влетит хозяину в копеечку. Передняя часть иномарки получила серьезные повреждения. Очевидцы предполагают, что за ремонт капота и фар владельцу придется отдать около 100 тыс. руб. С места ДТП иномарку увезли на эвакуаторе.

Причина аварии пока не известна, но ростовчане предполагают, что иномарка угодила в выбоину, которые постоянно появляются на ростовских дорогах.

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