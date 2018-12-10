Без вести пропавшую студентку разыскивают в Таганроге



В Таганроге пропала 18-летняя девушка. Анастасию Островерхову друзья и родные разыскивают с 6 декабря.



В тот день после занятий в Таганрогском механическом колледже Настя отправилась домой к подруге. Затем они пошли на съемную квартиру, где провели ночь в компании молодых людей. Подруга уехала со своим молодым человеком, а куда делась Анастасия, она не знает. Более того, девушка не может точно назвать ни адрес квартиры, ни знакомых, которые были с ними в ту ночь.



Уже неделю студентка не посещает занятия и не появляется дома. Её мама и сестра не находят себе места от волнения. Подруга Насти обзвонила всех знакомых, но никто из них не знает, где может быть девушка.



Родные просят помочь в поиске Анастасии. На вид ей - 18-20 лет, рост - около 180 сантиметров, худощавое телосложение. У пропавшей короткие рыжие волосы и зелёные глаза.



Всех, кто видел девушку или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-950-854-08-17 (Ольга).