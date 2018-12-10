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Без вести пропавшую студентку разыскивают в Таганроге

Без вести пропавшую студентку разыскивают в Таганроге
В Таганроге пропала 18-летняя девушка. Анастасию Островерхову друзья и родные разыскивают с 6 декабря.

В тот день после занятий в Таганрогском механическом колледже Настя отправилась домой к подруге. Затем они пошли на съемную квартиру, где провели ночь в компании молодых людей. Подруга уехала со своим молодым человеком, а куда делась Анастасия, она не знает. Более того, девушка не может точно назвать ни адрес квартиры, ни знакомых, которые были с ними в ту ночь.

Уже неделю студентка не посещает занятия и не появляется дома. Её мама и сестра не находят себе места от волнения. Подруга Насти обзвонила всех знакомых, но никто из них не знает, где может быть девушка.

Родные просят помочь в поиске Анастасии. На вид ей - 18-20 лет, рост - около 180 сантиметров, худощавое телосложение. У пропавшей короткие рыжие волосы и зелёные глаза.

Всех, кто видел девушку или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-950-854-08-17 (Ольга).

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