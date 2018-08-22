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Без вести пропавшего мужчину из Беларуси разыскивают на Дону

Без вести пропавшего мужчину из Беларуси разыскивают на Дону
Пропавшего без вести мужчину из Беларуси пытаются найти в донском регионе. 38-летний Олег Кужелко перестал выходить на связь с родными 12 августа. В тот момент он должен был находиться в Ростове-на-Дону.

Известно, что в начале августа пропавший приехал на заработки в Крым. Спустя 10 дней он собирался обратно в город Калинковичи Гомельского района. Но дома Олег так и не появился.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», на вид мужчине - 35 лет, рост - около 180 сантиметров, он плотного телосложения, с серыми глазами и темными волосами.

Всем, кто что-то знает о местонахождении Олега Кужелко, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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