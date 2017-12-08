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Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома

Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома
Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома. Владелец одной из квартир рассказал об ущербе, который они понесли в результате пожара.

Как сообщил мужчина, во время тушения поврежденный шифер пришлось снять во избежание обрушения. Верхний этаж оказался полностью залит водой, и она начинает просачиваться на нижний. При этом дом полностью обесточен. К слову, пожар начался в квартире № 9, и огонь быстро перешел на крышу.

- Администрация вроде обещает взять восстановление дома под контроль, - сообщает потерпевший. – Однако, как и когда это будет происходить, пока не понятно.

Сами жители переживают о том, что делать, если пойдет дождь. Последствия будут неутешительными. Наверняка, дом будет залит водой полностью.

Напомним, днем на улице Раздорской, 7 произошло возгорание в многоквартирном доме на площади 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек и спасли семерых.

Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове домаБез крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове домаБез крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома

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