Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома



Без крыши над головой остались жители сгоревшего в Ростове дома. Владелец одной из квартир рассказал об ущербе, который они понесли в результате пожара.



Как сообщил мужчина, во время тушения поврежденный шифер пришлось снять во избежание обрушения. Верхний этаж оказался полностью залит водой, и она начинает просачиваться на нижний. При этом дом полностью обесточен. К слову, пожар начался в квартире № 9, и огонь быстро перешел на крышу.



- Администрация вроде обещает взять восстановление дома под контроль, - сообщает потерпевший. – Однако, как и когда это будет происходить, пока не понятно.



Сами жители переживают о том, что делать, если пойдет дождь. Последствия будут неутешительными. Наверняка, дом будет залит водой полностью.



Напомним, днем на улице Раздорской, 7 произошло возгорание в многоквартирном доме на площади 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек и спасли семерых.



