Бешеные лисицы напали на дворовых псов в двух районах Ростовской области



Бешеные лисицы напали на дворовых псов в Чертковском и Каменском районах Ростовской области.



Ветеринаров вызвал житель посёлка Чертково. Мужчина рассказал, что на его собаку напала лиса. Ему удалось отогнать дикое животное камнями. На место прибыли спасатели, ветврачи и охотники. Через 20 минут лису застрели в одном из соседних домов. Подворье стало третьим по счету, где побывал зверь.



Ещё один случай произошёл в хуторе Тишкин Каменского района. Там лисица также пробралась в один из дворов и покусала сторожевого пса, сидевшего на привязи. Защищая питомца, хозяин убил хищницу палкой.



Лабораторные исследования патматериалов, взятых у убитых животных, показали, что лисицы были больны бешенством.

- В настоящий момент в указанных населенных пунктах проводится вынужденная вакцинация животных, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. – Люди, контактировавшие с дикими животными направлены в медучреждение, собаки поставлены под наблюдение ветврачей.



Эти случаи стали 13 и 14 по счёту в Ростовской области с начала года. Специалисты сообщают, что владельцам животных необходимо один раз в год прививать своих питомцев от бешенства, предотвращать контакт с бездомными и дикими животными, в случае укуса или ослюнения животным сразу обращаться за помощью в ветслужбу и больницу.