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Беременную 31-летнюю женщину ищут в Ростовской области

Беременную 31-летнюю женщину ищут в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают 31-летнюю беременную женщину. Мария Понарина вышла из дома в Таганроге 15 июля около 7.30 и перестала отвечать на звонки.

По словам подруги женщины, Олеси Малаховой, пропавшая находится в положении.

- Рост Маши - около 176 сантиметров, у нее зеленые глаза и русые волосы. Сейчас она на пятом месяце беременности, - отметила Олеся Малахова. - Маша была в платье по колено светло-зеленого цвета, с собой она захватила светлую сумку.

Мария могла отправиться в район Никольской церкви.

Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону: 8-908-509-62-68 или 102.

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