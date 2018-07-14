Беременную 31-летнюю женщину ищут в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают 31-летнюю беременную женщину. Мария Понарина вышла из дома в Таганроге 15 июля около 7.30 и перестала отвечать на звонки.



По словам подруги женщины, Олеси Малаховой, пропавшая находится в положении.



- Рост Маши - около 176 сантиметров, у нее зеленые глаза и русые волосы. Сейчас она на пятом месяце беременности, - отметила Олеся Малахова. - Маша была в платье по колено светло-зеленого цвета, с собой она захватила светлую сумку.



Мария могла отправиться в район Никольской церкви.



Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону: 8-908-509-62-68 или 102.