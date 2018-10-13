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Беременная девушка пострадала в тройном ДТП в Ростовской области

Беременная девушка пострадала в тройном ДТП в Ростовской области
В Новочеркасске в ДТП с участием трёх автомобилей пострадала беременная девушка. Авария произошла около 16 часов 14 октября на улице Ростовский выезд.

По предварительной информации, девушка на «ВАЗ-2115» выезжала с парковки. На перекрестке она выехала на дорогу, не убедившись, что других машин нет. В результате «пятнадцатая» столкнулась с «Киа Пиканта». От удара отечественную легковушку отбросило на «ВАЗ-21099».

В ДТП пострадала беременная женщина-водитель «ВАЗ-2115», сообщает DonDay Новочеркасск. Несмотря на незначительные травмы, ее госпитализировали.

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