Байкер пострадал в ДТП в Ростове-на-Дону



Байкер пострадал в ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла днем 14 октября на улице Вавилова.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний мотоциклист не выбрал безопасный интервал для движения и врезался в 35-летнего байкера на «Хонде Сильвер». От удара водитель «Хонды Сильвер» выехал на «встречку» и допустил столкновение с «Фольксваген Поло». Водитель второго мотоцикла врезался в «Тойоту».



- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла «Хонда Сильвер», - отметили в ведомстве. - С травмами его доставили в больницу.