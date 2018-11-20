Баржа с зерном из Ростова затонула у берегов Крыма



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Баржа порта приписки Ростов-на-Дону затонула у берегов Крыма. ЧП произошло на выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка.



Сообщение о происшествии поступило ночью 22 ноября. Судно затонуло на глубине 10 метров в 600 метрах от берега. На её борту было 3 300 тонн зерна.

- Владелец груза и причина крушения устанавливаются, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым. - Движение судов не затруднено.



В спасательном ведомстве также отметили, что разлива топлива не произошло. В результате ЧП никто не пострадал.