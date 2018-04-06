Банк «Кредит Экспресс» в донской столице могут признать банкротом



В Ростове банк «Кредит Экспресс» могут признать банкротом. Центробанк подал 9 апреля в Арбитражный суд Ростовской области иск о признании финансовой компании банкротом.



Стоит отметить, что лицензию у организации отобрали еще в середине марта. Причиной тому стало многократное нарушение закона по статье «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Михаил Колмыков, основатель банка, также понесет наказание за противозаконные действия. В ноябре 2017 года он был задержан, после чего ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.