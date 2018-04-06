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Банк «Кредит Экспресс» в донской столице могут признать банкротом

Банк «Кредит Экспресс» в донской столице могут признать банкротом
В Ростове банк «Кредит Экспресс» могут признать банкротом. Центробанк подал 9 апреля в Арбитражный суд Ростовской области иск о признании финансовой компании банкротом.

Стоит отметить, что лицензию у организации отобрали еще в середине марта. Причиной тому стало многократное нарушение закона по статье «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Михаил Колмыков, основатель банка, также понесет наказание за противозаконные действия. В ноябре 2017 года он был задержан, после чего ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

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