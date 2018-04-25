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Банда неизвестных ограбила ювелирный салон в Таганроге

Банда неизвестных ограбила ювелирный салон в Таганроге
Трое мужчин ограбили ювелирный салон в Таганроге. Происшествие случилось на Петровской улице 26 апреля, сообщает DonDay.ru.

По предварительной информации, банда налетчиков ворвалась в торговую точку и, угрожая расправой, забрала часть драгоценностей. С добычей злоумышленники сбежали.

Испуганная девушка-продавец вызвала на место происшествия сотрудников полиции. Правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения.

- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства.

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