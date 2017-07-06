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Автовора, укравшего сумку из машины, поймали с поличным в Ростовской области

Автовора, укравшего сумку из машины, поймали с поличным в Ростовской области

Автовора, укравшего сумку из машины, поймали с поличным в Новошахтинске.

Молодой человек разбил окно в стоящей во дворе «Ладе Калине». Из салона легковушки он вытащил женскую сумку и уже собрался бежать, но попал прямо в руки полицейскому. В это время сотрудник ГИБДД как раз шёл на службу. Инспектор увидел разбитое в машине окно и услышал работающую сигнализацию. Когда он приблизился к автомобилю, заметил воришку с женской сумкой, приготовившегося бежать.
- На требование сотрудника ГИБДД остановиться мужчина не отреагировал. После недолгой погони подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 25-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Украденная сумка принадлежала местной жительнице. Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».

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