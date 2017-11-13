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Автомобилисты подрались посреди дороги в Ростове

Автомобилисты подрались посреди дороги в Ростове
Автомобилисты подрались посреди дороги в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось днем 15 ноября на Текучевском мосту. Участниками конфликта стали водитель «Тойоты» и владелец «Хонды».

Свидетели происшествия утверждают, что один автомобилист «подрезал» другого во время движения. Горожане вышли из своих авто и начали ругаться. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку. Мужчины били друг друга по лицу и телу. Успокоить дебоширов удалось проезжавшим мимо водителям.

При этом, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что заявления о происшествии в полицию не поступало.

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