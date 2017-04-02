Автомобилист пострадал в ДТП между КамАЗом и «Тойотой» под Ростовом





Автомобилист пострадал в ДТП между КамАЗом и «Тойотой» под Ростовом. Авария произошла 3 апреля примерно в половину седьмого вечера на 6-м километре Южного въезда в город. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.

- По предварительным данным, 55-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и врезался в правый бок грузовика,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Роствоской области.- За рулем отечественного автомобиля находился 38-летний автомобилист.



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