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Автомобилист пострадал в ДТП между КамАЗом и «Тойотой» под Ростовом

Автомобилист пострадал в ДТП между КамАЗом и «Тойотой» под Ростовом

Автомобилист пострадал в ДТП между КамАЗом и «Тойотой» под Ростовом. Авария произошла 3 апреля примерно в половину седьмого вечера на 6-м километре Южного въезда в город. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.
- По предварительным данным, 55-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и врезался в правый бок грузовика,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Роствоской области.- За рулем отечественного автомобиля находился 38-летний автомобилист.

Хозяина иномарки с травмами госпитализирован.

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