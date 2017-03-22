Автомобиль «Рено Логан» сгорел в Ростове: видео





Автомобиль «Рено Логан» сгорел в Ростове. Пожар случился поздно вечером 23 марта в микрорайоне Военвед, недалеко от лицея № 71.



Горящую машину снял на видео местный житель. На записи видно, как паникующий хозяин и несколько людей пытаются потушить иномарку. Но сделать этого не получается: пламя, охватившее заднюю часть автомобиля, слишком сильное.



По словам очевидцев, на место приехали пожарные. Стал ли причиной возгорания поджог, или неисправности в самой машине, пока неизвестно.



В происшествии никто не пострадал, однако «Рено Логан», скорее всего, восстановлению не подлежит.



