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Автомобиль «Рено Логан» сгорел в Ростове: видео 

Автомобиль «Рено Логан» сгорел в Ростове: видео 

Автомобиль «Рено Логан» сгорел в Ростове. Пожар случился поздно вечером 23 марта в микрорайоне Военвед, недалеко от лицея № 71. 

Горящую машину снял на видео местный житель. На записи видно, как паникующий хозяин и несколько людей пытаются потушить иномарку. Но сделать этого не получается: пламя, охватившее заднюю часть автомобиля, слишком сильное. 

По словам очевидцев, на место приехали пожарные. Стал ли причиной возгорания поджог, или неисправности в самой машине, пока неизвестно. 

В происшествии никто не пострадал, однако «Рено Логан», скорее всего, восстановлению не подлежит.

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