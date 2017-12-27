Автомобиль «Инфинити» сгорел в Ростове





Автомобиль «Инфинити» сгорел в Ростове. Пожар произошёл на улице Промышленной около поворота на Туполева.



Иномарка загорелась 29 декабря около половины второго дня. Огнём был полностью объят капот машины. Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Пока они добирались до места, водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но полностью ликвидировать пламя ему не удалось.



К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя. Причины возгорания устанавливаются.