Автомобиль ДПС въехал в аптеку в центре Ростова



В Ростове полицейский служебный автомобиль въехал в аптеку. ДТП произошло 29 декабря около часа ночи на пересечении Буденновского и Варфоломеева.



По предварительным данным, на регулируемом перекрестке патрульный автомобиль «Лада-Гранта» столкнулся с «Хендай Солярис». Отечественную легковушку отбросило на несколько метров. Неуправляемый автомобиль врезался в аптеку. Удар приняла на себя пластиковая дверь.

- В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир «Лады Гранты», - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.



В донском главке добавили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



