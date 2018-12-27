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Автомобиль ДПС въехал в аптеку в центре Ростова

Автомобиль ДПС въехал в аптеку в центре Ростова
В Ростове полицейский служебный автомобиль въехал в аптеку. ДТП произошло 29 декабря около часа ночи на пересечении Буденновского и Варфоломеева.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке патрульный автомобиль «Лада-Гранта» столкнулся с «Хендай Солярис». Отечественную легковушку отбросило на несколько метров. Неуправляемый автомобиль врезался в аптеку. Удар приняла на себя пластиковая дверь.
- В результате происшествия травмы получили водитель и пассажир «Лады Гранты», - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области.

В донском главке добавили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автомобиль ДПС въехал в аптеку в центре Ростова

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