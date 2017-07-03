Автоледи врезалась в такси в Ростове: двое госпитализированы





В Ростове 31-летняя водитель врезалась в такси на улице Портовой. Авария произошла утром 5 июля в районе дома № 240.



По предварительным данным, девушка на «Шкода Фабиа», совершая разворот, не уступила дорогу и врезалась в такси «Деу Нексия», ехавшее навстречу.

- В результате ДТП госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель «Шкоды» и 54-летний пассажир такси, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – 32-летний водитель «Дэу» не пострадал.



На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.