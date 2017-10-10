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Автоледи, сбившая насмерть пешехода в Ростове, 54 раза привлекалась за нарушение ПДД

Автоледи, сбившая насмерть пешехода в Ростове, 54 раза привлекалась за нарушение ПДД

Автоледи, сбившая насмерть пешехода в Ростове на Шолохова, больше 50 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.
- С 2015 года женщина-водитель Audi R8 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Большинство нарушений связаны с превышением установленной скорости движения.

Напомним, 11 октября около 23:30 в районе дома № 160 на проспекте Шолохова 29-летняя водитель Audi R8 сбила 32-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По словам очевидцев происшествия, девушка, управлявшая Audi, участвовала в гонках с автомобилем аналогичной марки. Иномарки двигались по проспекту с большой скоростью.

Сейчас по факту ДТП, в котором погиб пешеход, проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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