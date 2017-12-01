Автобус врезался в маршрутку на остановке в Ростове





В Ростове автобус столкнулся с маршруткой на остановке. ДТП произошло вечером 4 декабря на площади 2-й Пятилетки.



По словам свидетелей происшествия, микроавтобус «Хендай Каунти» стоял на остановке, впуская пассажиров. В этот момент подъехал автобус № 96 (ГПЗ-10 - Сельмаш). Во время маневра автобус с пассажирами задел маршрутку.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганду УГИБДД Ростовской области, - транспортные средства получили механические повреждения.



Пассажирам обоих транспортных средств пришлось выйти на улицу и под дождём ждать общественный транспорт.