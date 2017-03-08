Автобус столкнулся с «Фольцвагеном» в центре Ростова





Автобус «ЛиАЗ», следовавший по маршруту № 6 «Центральный рынок - Областная больница», столкнулся с «Фольцвагеном» в центре Ростова. Авария случилась 10 марта около девяти часов утра на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева.



Водитель автобуса из-за невнимательности врезался в ехавшую перед ним иномарку.

- Пассажиры, сидевшие в конце автобуса, из-за резкого торможения упали с сидений и травмировались, - рассказал Rostov.ru свидетель аварии.



Транспортные средства перегородили часть дороги, из-за чего на проспекте, где и без того в утренний час пик затруднено движение, образовалась пробка.



Отметим, что это уже не первый случай, когда пассажиры травмируются из-за неаккуратного вождения водителей общественного транспорта. В середине февраля из-за резкого торможения, в автобусе № 3а упала и ударилась 72-летняя женщина. С многочисленными травмами пенсионерку доставили в БСМП-2.