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Автобус столкнулся с «Фольцвагеном» в центре Ростова

Автобус столкнулся с «Фольцвагеном» в центре Ростова

Автобус «ЛиАЗ», следовавший по маршруту № 6 «Центральный рынок - Областная больница», столкнулся с «Фольцвагеном» в центре Ростова. Авария случилась 10 марта около девяти часов утра на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева.

Водитель автобуса из-за невнимательности врезался в ехавшую перед ним иномарку.
- Пассажиры, сидевшие в конце автобуса, из-за резкого торможения упали с сидений и травмировались, - рассказал Rostov.ru свидетель аварии.

Транспортные средства перегородили часть дороги, из-за чего на проспекте, где и без того в утренний час пик затруднено движение, образовалась пробка.

Отметим, что это уже не первый случай, когда пассажиры травмируются из-за неаккуратного вождения водителей общественного транспорта. В середине февраля из-за резкого торможения, в автобусе № 3а упала и ударилась 72-летняя женщина. С многочисленными травмами пенсионерку доставили в БСМП-2.

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