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Автобус снёс открытую дверь «Лады» в Ростове, пострадала пассажирка общественного транспорта

Автобус снёс открытую дверь «Лады» в Ростове, пострадала пассажирка общественного транспорта

В Ростове в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса пострадала пассажирка общественного транспорта.

ДТП произошло около 10 часов 12 марта на улице Зорге. По предварительным данным, 62-летний водитель «Лады Гранты» открыл дверь автомобиля на дороге, когда мимо проезжал автобус «Мерседес» № 67. Общественный транспорт двигался по маршруту «Микрорайон Левенцовский - Сельмаш». 47-летний водитель «Мерседеса» резко затормозил, но столкновения избежать не удалось, автобус врезался в открытую дверь легковушки.
- Из-за резкого торможения в салоне автобуса упала 54-летняя женщина-пассажир, которую с травмами доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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