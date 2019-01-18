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Автобус сгорел прямо на остановке в Ростовской области: видео

Автобус сгорел прямо на остановке в Ростовской области: видео
В посёлке Табунщиково Красносулинского района сгорел пассажирский автобус. Пожар произошёл 21 января на одной из остановок по улице Ленина.

Около 9:30 в отделение МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ. На место прибыли девять человек личного состава и две единицы техники. Потушить огонь удалось в течение 30 минут.

- Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

Благо пассажиры успели покинуть транспортное средство. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

Причину пожара устанавливают специалисты.

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