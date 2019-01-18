Автобус сгорел прямо на остановке в Ростовской области: видео



В посёлке Табунщиково Красносулинского района сгорел пассажирский автобус. Пожар произошёл 21 января на одной из остановок по улице Ленина.



Около 9:30 в отделение МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ. На место прибыли девять человек личного состава и две единицы техники. Потушить огонь удалось в течение 30 минут.



- Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, - отметили в ведомстве.



Благо пассажиры успели покинуть транспортное средство. В результате ЧП ни один человек не пострадал.



Причину пожара устанавливают специалисты.



