Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись в Ростовской области



Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись в Ростовской области. Авария произошла на 52-м километре автодороги Ростов - Таганрог 23 октября примерно в 9.30.



По предварительной информации, 40-летний водитель КамАЗа столкнулся с автобусом. На момент происшествия в общественном транспорте были 24 ребенка и двое сопровождающих. Никто из пассажиров не пострадал.



- По факту аварии проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.