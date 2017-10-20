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Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись в Ростовской области

Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись в Ростовской области
Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись в Ростовской области. Авария произошла на 52-м километре автодороги Ростов - Таганрог 23 октября примерно в 9.30.

По предварительной информации, 40-летний водитель КамАЗа столкнулся с автобусом. На момент происшествия в общественном транспорте были 24 ребенка и двое сопровождающих. Никто из пассажиров не пострадал.

- По факту аварии проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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