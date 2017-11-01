Автобус из Таганрога столкнулся с фурой в Липецкой области



Автобус из Таганрога столкнулся с грузовиком в Липецкой области.



Авария произошла 3 ноября около 7:30 в Становлянском районе. На 344-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись пассажирский автобус «Мерседес», следовавший в Москву из Ростовской области, и фура ДАФ.

- В результате ДТП, по предварительным данным, водитель большегруза от полученных травм погиб на месте, - сообщили в Управлении МВД Липецкой области.



По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



