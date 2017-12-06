Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»



Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила девушка за рулём «БМВ».



28-летняя водитель иномарки, совершая запрещенный поворот налево, столкнулась с «Хендай». От удара немецкий автомобиль отбросило на тротуар. По уточнённым данным, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе сама виновница аварии.

- С различными травмами госпитализированы водитель, два 19-летних и один 20-летний пассажиры «БМВ», а также 21-летний водитель и пассажир «Хендай», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, авария произошла на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского 7 декабря около 21:30.



