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Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»

Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»
Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила девушка за рулём «БМВ».

28-летняя водитель иномарки, совершая запрещенный поворот налево, столкнулась с «Хендай». От удара немецкий автомобиль отбросило на тротуар. По уточнённым данным, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе сама виновница аварии.
- С различными травмами госпитализированы водитель, два 19-летних и один 20-летний пассажиры «БМВ», а также 21-летний водитель и пассажир «Хендай», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Напомним, авария произошла на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского 7 декабря около 21:30.

Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»Аварию в центре Ростова спровоцировала нарушившая правила автоледи на «БМВ»

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