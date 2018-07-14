Асфальт ушел под землю в центре Ростова



В донской столице произошла очередная коммунальная авария. В переулке Семашко около полудня 17 июля под землю ушел асфальт.



Фотографиями с места событий поделилась читательница Rostov.ru Диана П. Девушка шла по переулку в районе улицы Донской и увидела посреди проезжей части гору песка. Подойдя ближе, оказалось, что таким образом дорожники решили вопрос огромного провала в асфальте.



- Яма примерно метр в глубину и столько же в диаметре, - отметила местная жительница. - Я пробыла там какое-то время, но рабочих, которые бы приехали залатать дыру, так и не увидела.





Отчетливо видно, что для того чтобы засыпать яму, потребовалось много песка. Однако и он продолжал стремительно уходить под землю.