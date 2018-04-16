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Асфальт провалился на Красноармейской в Ростове

Асфальт провалился на Красноармейской в Ростове
Очередной дорожный коллапс приключился в центре Ростова. На пересечении улицы Красноармейской и переулка Халтуринского 17 апреля провалился асфальт.

По словам очевидцев, яма на дороге очень большого размера: в длину достигает примерно двух метров, а в ширину - до трех метров. При этом асфальт провалился сам по себе, а не из-за порыва водопровода.

Напомним, за последние несколько месяцев под землю провалился не один участок дорожного покрытия. Создается такое впечатление, что асфальт растаял вместе со снегом.
Асфальт провалился на Красноармейской в РостовеАсфальт провалился на Красноармейской в РостовеАсфальт провалился на Красноармейской в Ростове

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