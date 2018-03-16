Артист цирка Мстислава Запашного, сорвавшийся во время трюка, умер при транспортировке из Элисты в Ростов



Антон Мартынов умер в ночь на 19 марта при транспортировке из Элисты в Ростов.



Как рассказали в пресс-службе цирка Мстислава Запашного в Элисте, 24 февраля Антон Мартынов показывал свой номер на арене цирка. Сначала все шло по плану, но в момент выполнения очередного трюка рука гимнаста соскользнула.



Антон упал с высоты около шести метров. С многочисленными переломами его доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы. На протяжении месяца врачи боролись за жизнь акробата, но безрезультатно. Тогда было принято транспортировать гимнаста в Ростов.



Во время поездки в ночь на 19 марта сердце Антона остановилось.