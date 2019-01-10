Альпинисты начали разбирать завалы на верхних этажах дома после взрыва в Шахтах



Спасатели приступили к разбору завалов в доме № 16 по улице Хабарова в Шахтах. Неизвестной остается судьба как минимум трех человек.



На подъемнике альпинисты поднялись на верхние этажи дома и стали разбирать завалы. С помощью болгарки они резали крупные части, прикрепляли их к крану и спускали вниз.



В ближайшее время к донским спасателям присоединятся альпинисты из Южного регионального поисково-спасательного отряда города Сочи.



Сейчас идет укрепление несущих стен и других конструкций во избежание дальнейшего обрушения. Возле дома установили освещение, чтобы работа не прекращалась и ночью.



Напомним, взрыв произошел ранним утром 14 января. В результате погибла 31-летняя девушка, еще четверо пострадали. Также неизвестной остается судьба трех человек.

