Авторизация

Регистрация


  • USD 67.18
  • EUR 76.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

90% ожогов тела получил мужчина при пожаре в Ростовской области

90% ожогов тела получил мужчина при пожаре в Ростовской области
При пожаре в частном доме сильные ожоги получил 45-летний мужчина. ЧП случилось утром 20 августа в Морозовске.

Загорелась пристройка частного дома на улице Воровского. В момент прибытия на место спасателей дом уже вовсю полыхал. Пожарным удалось спасти из огня двоих жильцов, один из них получил сильнейшие повреждения тела.

- С 90% ожогов тела пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Предварительная причина пожара в доме - неосторожное обращение с огнем при курении.

К тушению привлекались 12 человек личного состава и два пожарных расчета.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.