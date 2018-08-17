90% ожогов тела получил мужчина при пожаре в Ростовской области



При пожаре в частном доме сильные ожоги получил 45-летний мужчина. ЧП случилось утром 20 августа в Морозовске.



Загорелась пристройка частного дома на улице Воровского. В момент прибытия на место спасателей дом уже вовсю полыхал. Пожарным удалось спасти из огня двоих жильцов, один из них получил сильнейшие повреждения тела.



- С 90% ожогов тела пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Предварительная причина пожара в доме - неосторожное обращение с огнем при курении.



К тушению привлекались 12 человек личного состава и два пожарных расчета.